Ich muss aber dennoch zugeben, meine Meinung zur Selbst-Isolation ändert sich so gut wie jede Stunde. In einem Moment freue ich mich riesig darüber, endlich den ganzen Tag in meiner Jogginghose arbeiten und mir mehr Zeit für mich nehmen zu können. Kurz darauf macht mir das Ganze unglaubliche Angst und meine Gedanken kreieren einen Hollywood-reifen Katastrophenfilm mit mir in der Hauptrolle. Und zwischendurch hab ich auch noch diese Momente, in denen ich merke, wie privilegiert ich eigentlich wirklich bin. Dann denke ich darüber nach, wie schön es doch wäre, jetzt mit meinen Freund*innen den Frühling zu genießen. Ich frage mich, ob ich nach der Corona-Isolation überhaupt noch weiß, wie man sich schminkt. Ich denke an die vielen armen Menschen, die kein Zuhause haben, in dem sie sich vor dem Virus schützen können. Und ich überlege mir, auf welchen Film ich denn heute Lust hab.