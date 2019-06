Bradley Cooper & Irina Shayk haben sich getrennt

„Über bestimmte Dinge spreche ich einfach nicht“, sagte Cooper der Howard Stern Show 2017 in einem Interview darüber, warum Shayk ihn regelmäßig zu Filmpremieren begleitete. „Du hast ja so recht, es fühlt sich wirklich großartig eine Person mit auf solche Events zu nehmen, nur damit euch Paparazzos auf Schritt und Tritt verfolgen und dich mit Fragen überwältigen, nur um deine Antworten dann am nächsten Tag in irgendeinem Klatschblatt auseinanderzunehmen. Nein. Nein, nein, nein, nein.“