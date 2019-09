Die Krisensituation der verfolgten Rohingya in Myanmar

Fast ein Jahr ist es her, dass Rohingya-Rebellen mehr als 30 Polizeiposten in Myanmar angriffen und dabei zwölf Sicherheitskräfte töteten. Als Reaktion auf diesen terroristischen Anschlag entfachte eine erneute Gewaltwelle gegen die muslimische Minderheit seitens des Militärs, die sich gegen Zivilisten wendete. Hunderttausende Rohhingya wurden aus der Provinz Nordrhakine vertrieben. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beschrieb die Situation als „Musterbeispiel ethnischer Säuberung“ . Unabhängige Beobachter hatten sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht und sprechen nun in ihrem Bericht von Vertreibung, dem Niederbrennen ganzer Dörfer, Gruppenvergewaltigungen, Folter und Versklavung. Sie stellten außerdem Anzeichen von Völkermord an den Rohingya fest. Diese Gräueltaten werden von den Vereinten Nationen als Verbrechen an der Menschlichkeit und Kriegsverbrechen nach internationalem Recht eingestuft. Zusammen mit der Veröffentlichung des Berichts fordern die UNO-Experten deshalb eine Anklage des myanmarischen Militärchefs Min Aung Hlaing vor dem Internationalen Gerichtshofes in Den Haag.