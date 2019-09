Model stillt ihre Tochter auf dem Catwalk & löst damit eine erneute Debatte aus

Stillen auf dem Laufsteg hingegen, das gab es noch nie! In den Kommentaren auf Instagram wird Martin mit Glückwünschen und Lobpreisungen von Müttern und Frauen aus aller Welt überhäuft, die ihr für ihren Mut danken und dafür applaudieren, das Stillen in der Öffentlichkeit zu thematisieren, da es in vielen Ländern immer noch als Tabu gilt. Auch bei uns in Deutschland liest man (leider) viele Eltern-Ratgeber , die Tipps zum „richtigen“ Stillen geben. O-Ton: Tu es da, wo dich niemand sieht. Diskret soll es sein, hinter Tüchern verdeckt oder weit weg von den Augen anderer, am Besten auf der Toilette. Fast jede Publikation veröffentlichte ein Meinungsstück zu dem stillenden Model. Der Großteil feiert Martin als Heldin und Vorbild für ein Stigma, das schon lange nach Auflösung schreit.