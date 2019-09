Von der Leinwand auf den Laufsteg: Miu Miu schickt Schauspielerinnen auf den Catwalk

So zumindest besagt es die kleine Legende, die Miuccia und ihr Team vor der Show in Paris mit der Presse teilten. Wie es der Zufall so wollte, hatten wirklich alle spontan Angerufenen Zeit und Lust, der kurzfristigen Einladung der italienischen Designerin zu folgen. Und so kam es, dass Uma Thurman, Kate Bosworth, Alexa Chung, Chloé Sevigny, Gwendolyn Christie, Rowan Blanchard und Sadie Sink in den Flieger stiegen, um nur 48 Stunden später als Überraschungsmodels über den Runway zu laufen.