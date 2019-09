10UndMehrMissy: Wie du mithelfen kannst, das Missy Magazine am Leben zu halten

Aber wie es das Sprichwort so will, gibt es zu jeder Regel auch eine Ausnahme, die sie bestätigt, und das ist in diesem Fall das Missy Magazine. Es gibt noch ein paar andere Druckerzeugnisse, deren frisch gedruckte Seiten ich besonders gerne zwischen den Fingern halte und an denen ich total gerne rieche (glaube, so machen das Print-Fetischisten), aber das Missy Magazine braucht uns gerade, um zu überleben. Und mit „uns“ meine ich nicht nur uns als Kolleg*innen einer (Online-)Redaktion, sondern uns und dich und alle anderen. Sie brauchen all diejenigen, die Lust auf zeitgemäße Reportagen und kritische Kommentare haben. Diejenigen, die sich von den deutschsprachigen Mainstreammedien bisher nicht oder nur selten abgeholt fühlen, und diejenigen, die sich mehr Haltung im Journalismus wünschen. Sie brauchen die Leute, die ihren Worten Taten folgen lassen, und vor allem brauchen sie diejenigen, für die Empowerment, Inklusion und Solidarität mehr als nur Schlagwörter sind. Denn genau dafür steht das Magazin seit nunmehr zehn Jahren.