Ein neuer Gentest soll Frauen mit Brustkrebs eine Chemotherapie ersparen

Es muss allerdings differenziert werden. Denn alle 10.000 Frauen, die an der Untersuchung teilgenommen haben, wiesen einen „hormonempfindlichen Tumor“ auf. Das bedeutet, dass den Tumoren ein bestimmter Wachstumsrezeptor (Her2) fehlte und der Krebs außerdem noch nicht bis in die Lymphknoten in den Achseln gestreut hatte. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so könne man bei rund 70 Prozent der Frauen mit dieser Form des Brustkrebs auf eine Chemotherapie verzichten. Das Risiko einer Rückkehr des Krebs erhöhe sich dadurch nicht.