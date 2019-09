Fortsetzung des ursprünglichen Artikels:

Nachdem der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein von mehr als 70 Frauen des sexuellen Übergriffes und der Vergewaltigung beschuldigt wird, wurde gegen ihn am 25. Mai 2018 in New York offiziell Anklage erhoben. Abgeführt wurde der einstige Mogul in Handschellen – von einer Frau. Keri Thompson ist Sergeant des New York Police Departments. Das Foto von ihr neben einem der ersten Beschuldigten des #MeToo-Movements , der sich nun vor Gericht behaupten muss, ging um die ganze Welt. Jetzt beginnt vor dem State Supreme Court in Manhattan offiziell der Prozess gegen den 66-Jährigen. Am vergangenen Dienstagmorgen wurde er dem Haftrichter vorgeführt und plädierte auf nicht schuldig.