Douglas launcht neue Kampagne & wirbt mit Cara Delevingne für selbstbewusste Schönheit

Reinkommen und wieder rausfinden ist trotz des bekannten Douglas-Slogans „Come in & find out” gar nicht mal so einfach. Immerhin hat der 1910 gegründete Parfümerie-Riese mit 2.500 Filialen in ganz Europa ungefähr 35.000 Schönmacher im Sortiment. Und die sollen jetzt mit einer neuen Strategie an die eitle oder mindestens pflegebewusste Kundschaft gebracht werden. Gestern Abend wurde in Berlin die neue Kampagne von Starfotograf Peter Lindbergh vor 300 Gästen gelauncht, die unter anderem die Models Cara Delevingne, Lineisy Montero, Amber Valetta und Influencerin Caro Daur scheinbar natürlich schön zeigt. Bearbeitet wurden die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sicher trotzdem, doch in der Beauty-Branche freut man sich selbst 2018 noch Falten, Poren und kleinere Imperfektionen in der Werbung entdecken zu dürfen.