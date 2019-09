ZDF zeigt in großer Deutschland-Studie, wo es sich am besten lebt

In Anbetracht der Ergebnisse konnten die Forscher feststellen, dass die Unterschiede der Lebensqualität in Deutschland zwischen Nord und Süd mittlerweile wesentlich größer erscheinen als zwischen Ost und West, wie es in den vergangenen Jahrzehnten noch Usus war. Auch wenn die Lebensverhältnisse in ländlicheren Gegenden oft schlechter sind, weil sie als strukturschwächer gelten, zeichnet sich ab, dass es in Deutschland offenbar eine große Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land gibt. In Zahlen: Rund 44 Prozent aller Befragten träumen vom einem Leben auf dem Dorf, während 39 Prozent eine Kleinstadt bevorzugen und nur 16 Prozent die Großstadt als Lebensraum präferieren.