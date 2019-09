Alle Produkte wurden von J.Lo persönlich ausgewählt. Die 70 limitierten Items werden ab dem 26. April in allen Inglot-Stores und Online erhältlich sein. Darunter werden natürlich alle nötigen Zutaten für den legendären J.Lo Glow zu finden sein: Livin' that Highlight und Boogie Down Bronze sind nur zwei unserer Namenlieblinge. Zu den Gesichtspudern gesellen sich natürlich noch Lippenstifte, Rouge, 20 einzelne Lidschatten für das Freedom-Palette-System , Mascaras und falsche Wimpern. Doch die beste News sind die erschwinglichen Preise, die sich sogar die Jennys From The Block unter uns leisten können: Zwischen 9 und 15 Euro werden für Eyeshadow-Pfännchen fällig, Lippies gibt es bereits für 15 Euro!