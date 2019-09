Kunst, die unter die Haut geht: Die 6 besten Tattoostudios in Berlin

Berlin ist bunt, denn Berlin trägt gerne bunte Farbe unter der Haut. Menschen ganz ohne Tattoos sind eine Rarität und werden hier ähnlich argwöhnisch beäugt wie anderswo tätowierte Menschen. Das Gute an dem anhaltenden Tattoo-Hype ist ja, dass sich wahnsinnig viele talentierte Tattoo-Artists und Tattoostudios in Berlin tummeln und für beinahe jeden Stil gibt es die passenden Künstler*innen. Ob Old School, Blackwort, Handpoke oder superrealistisch, es gibt einfach alles. Bei so viel Auswahl kann man schon den Überblick verlieren und die Tattoonadel vor lauter Studios nicht sehen. Das ist aber kein Grund zu verzweifeln, denn wir haben die besten Tattoostudios in Berlin zusammengetragen, damit dir die Wahl des nächsten Studios etwas leichter fällt.