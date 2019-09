Dieses Mädchen ist die jüngste Designerin der Welt

John Petersen und seine Frau, adoptierten Riley kurz nach ihrer Geburt. Im Hinblick darauf ihr eines Tages einzigartigen Schmuck zu schenken, begann er Vintage-Edelsteine zu sammeln und seinen eigenen Schmuck zu kreieren. So entstand sein Label Gunner & Lux. Die Neugier und Begeisterung, die Kinder an den Tag legen, hatte Riley für die funkelnden Steine. Schon mit vier Jahren konnte sie nicht anders, als ihn ständig bei der Bastelei zu beobachten. Also wurde sie schnell die Assistentin ihres Vaters. Selbstverständlich dürfen da die eigenen Designs nicht fehlen und vor allem sollten diese direkt umgesetzt werden.

So entstand ihre eigene Schmuck-Linie Little Lux - für die kleinen Fashionistas auf der Welt.