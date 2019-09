Das Problem mit der Suche nach dem idealen Outfit. Wir sehen interessante Looks auf der Straße, Instagram, Pinterest & Co, sind inspiriert und möchten ein Teil finden, dass diesem sehr nahe kommt. Oder im besten Fall natürlich exakt das Teil. Also sucht und sucht man, durchstöbert alle Onlineshops und tippt alle möglichen Begriffe ein, die das gesuchte Objekt annähernd gut beschreiben. Plötzlich sind zwei Stunden vergangen aber von Zufriedenheit mit dem Fund ist keine Spur. Als Nächstes setzt der Ärger ein, weil man doch eh schon viel zu viel Zeit mit dem Durchkämmen unzähliger Internetseiten und sozialer Netzwerke verbringt.

Was muss also her? Genau, eine Zeitoptimierung.