Bailey hat dem Label schon in den letzten Saisons ein zeitgemäßeres Image verliehen, in dem er sich der Streetwear-Kultur anschloss und die klassische Marke so auch für eine jüngere Kundschaft interessant machte. Es ist also nicht unrealistisch, dass er gerade durch die neu gewonnene Zielgruppe nun die Aufmerksamkeit bekommt, die seinen Abgang kürt.