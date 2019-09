BVG & adidas launchen einen Sneaker mit eingenähter Jahreskarte – muss das sein?

Es kommt allerdings noch besser. In die Zunge des limitierten Modells ist obendrein auch noch eine Jahreskarte der BVG eingenäht. Win-win? Wohl kaum. Blöderweise gilt das Ticket nämlich nur für U-Bahn, Bus, Straßenbahn und Fähre, nicht aber für die S-Bahn. Das Konzept geht also nicht wirklich auf – Sneakerliebe hin oder her.