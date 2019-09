Wird Spotify der neue Online-Shop für Kosmetik?

Die 19-Jährige trägt in ihrem neuen Video zur Single „Obsessed“ die neuesten Pat McGrath Labs Produkte, um genau zu sein den flüssigen Lippenstift „LiquiLust007“ und die „ MothershipIII: Subversive Eyeshadow Palette “. Alle Produkte sind über Lindemanns Seite direkt erhältlich – bisher leider nur in den USA. Wir haben bei Spotify ein Statement erbeten, ob E-Commerce auch bald bei uns in Deutschland Thema werden wird: „Bei der Aktion handelt es sich um eine aktuelle Kooperation zwischen Maggie Lindemann und Pat McGrath. Ob es etwas in der Richtung auch in Deutschland geben wird, können wir aktuell noch nicht sagen."