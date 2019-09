Italienische Behörden ermitteln: 26 tote Mädchen im Mittelmeer gefunden

Italienische Medien berichten, dass am vergangenen Montag ein Kriegsschiff mit etwa 400 Geflüchteten südlich von Neapel andockte. Die Leichen der Mädchen sollen in einem gesonderten, gekühltem Ort transportiert worden sein. Unter den Überlebenden sind 90 Frauen (davon acht Schwangere) und 52 Kinder. Die Behörden haben bereits Zeugenaussagen zum schrecklichen Fund aufgenommen. Demnach sollen 23 der 26 jungen Frauen zuvor in einem Schlauchboot gereist sein – zusammen mit 65 weiteren Geflüchteten. Ein Ägypter und ein Mann aus Libyen wurden bereits verhaftet. Bisher sind die Todesumstände noch ungeklärt, die nigerianische Regierung verspricht jedoch ebenfalls eine detaillierte Untersuchung durchzuführen und möchte darüberhinaus „an der Kernursache für den Massenexodus von Nigeria nach Europa arbeiten“ und mehr Möglichkeiten für Jugendliche schaffen, berichtet WoldStateGroup