Ab 2018 wird es endlich auch das dritte Geschlecht als Option im Pass geben

Den Stein ins Rollen brachte die Initiative „Dritte Option“, die sich seit Jahren für die Anerkennungs- und Mitspracherechte von intersexuellen Menschen einsetzt. Gegründet wurde die Organisation von Vanja, einer intersexuellen Person, die zwar mit beiden Geschlechtsmerkmalen zur Welt kam, jedoch als Mädchen im Geburtenregister aufgenommen wurde, sich selbst aber weder als weiblich noch als männlich sieht oder fühlt. Nachdem der Antrag auf die Aufnahme einer „dritten Option“ im Pass 2014 am Bundesgerichtshof in Karlsruhe abgelehnt wurde, kämpften Vanja und ihre Mitstreiter*innen weiter. Der heutige Beschluss ist somit ein riesiger Meilenstein – nicht nur für die Initiative, sondern auch für die schätzungsweise 80.000 intersexuellen Menschen in der gesamten Republik.