Bookmark it! Alexa Chungs liebste Jeansmarke verkauft nun auch Hautpflege

Stimmt, aber weil ein guter Tag eben auch mit einer optimalen Feuchtigkeitspflege oder einem himmlisch duftenden Körper-Öl beginnen kann, findet man auf der Website ab sofort das „Beauty Cabinet“ , eine exklusive Auswahl an Kosmetik- und Pflegeprodukten, die vom Team selbst getestet wurden. Wer hier in den Kategorien Make-up, Bath & Body, Hautpflege und Aromatherapie shoppt, kann sich sicher sein, dass alle erhältlichen Produkte nicht nur äußerst effektiv, qualitativ hochwertig und hübsch anzusehen sind, sondern hinzu noch echte, geheime Must-Haves der Madewell-Fashion Editor sind. Und die wissen, was gut ist, schließlich gehört das Testen von Produkten zu ihren Aufgabenbereichen. Ein echtes Highlight im Sortiment ist die nachhaltige und handgemachte Marke „French Girl“, dessen aus Reispuder bestehender Facial Polish innerhalb kürzester Zeit zum Kultprodukt wurde. Für knapp 38 Euro kann sich damit ab sofort jede Frau tres francais pflegen und ganz nebenbei noch ihre neue Lieblingsjeans mit in den Warenkorb legen.