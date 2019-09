Sex and the City 3 ohne Kim Cattrall? Ohne mich!

Träume wurden zu Luftschlössern, als bekannt wurde, dass es definitiv keinen dritten Film zur Erfolgsserie "Sex and the City" geben wird. Offenbar soll Sarah Jessica Parker selbst traurig über diesen Ausgang gewesen sein, denn sie mochte das „schöne, witzige, herzzerreißende, fröhliche und sehr zugängliche Script“ , was uns, liebe SJP, nur noch mehr Lust auf die Fortsetzung macht! Der Grund für die ernüchternde Nachricht? Angeblich hat Kim Cattrall aka Samantha Jones keine Lust mehr auf das Franchise. Ähm, wie bitte? Es ist ja nicht so, dass die Schauspielerin sich seit dem Ende der Kultserie vor neuen Aufträgen kaum retten könnte. Der Streit zwischen ihr und SJP hält scheinbar immer noch an.