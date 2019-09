Auch wenn der Schock für echte Fans der Serie sicherlich groß ist, gibt es durchaus auch gute Nachrichten zu verkünden, für alle, die sich nichts schöneres vorstellen können, als ihrem Idol einmal ganz nahe sein zu dürfen: Sarah Jessica Parker bietet exklusive Shopping-Touren durch den Big Apple an – mit ihr höchstpersönlich! Der erste Termin fand bereits im September statt, doch weitere sollen folgen. Wie so ein Tag mit dem Fashion-Vorbild aussieht? Neben einer ganz individuellen Beratung in Sachen High Heels, vor allem ihrer eigenen „SJP“-Kollektion , steht für die insgesamt vier Glücklichen ein Besuch im Frozen-Yoghurt-Laden „Forty Carrots“ an – als Stärkung nach den langen Strapazen im Einkaufszentrum Bloomingdales. Für einen solchen Tag muss man knapp 350 € auf den Tisch blättern, die jedoch einem guten Zweck gespendet werden. Hört sich nach einem klaren Fall von Shoppen gegen den geplatzten Traum von „Sex and the City 3“ an.