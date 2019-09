Seth Cohen wäre fast bei Dawson’s Creek gelandet

Während des Texten dieses Artikels liefen übrigens die besten O.C.-Momente von Seth auf Schleife und am liebsten würde unsere Autorin direkt nach Feierabend schleunigst den Arbeitsrechner zu-, den privaten im kuscheligen Zuhause direkt wieder aufklappen, das ganze Wochenende nur Netflix-streamend im Bett liegen und lautstark California, here we come! mitgröhlen. Zu nostalgisch? Dann kannst du dir den erwachsenen Adam in einer zugegeben ganz anderen aber nicht weniger guten Rolle auf Amazon anschauen. Dort ist er nämlich in dem Tech-Thriller „StartUp“ sehen.