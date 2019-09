Andy Warhol gilt als Vorreiter von Plattformen wie Instagram. Stimmt das?

Zu Andy Warhols Lieblingsmotiven zählten ohne Zweifel Menschen, ein Großteil seiner Aufnahmen sind Porträts. Als multimedial arbeitender Künstler hielt er sich am liebsten unter Gleichgesinnten auf, suchte die Nähe zum Inner Circle der New Yorker Kunst- und Musikszene, umgab sich aber auch gern mit dem internationalen Jet Set, dessen Protagonisten er oftmals mit heller Schminke im Gesicht so glamourös wie nur möglich zu inszenieren wusste. Übertreiben, das mochte er. Was Warhols Bilder ausmacht, ist die Mischung aus einer Ästhetik, die dem Massenmedium Polaroid entspringt, die er aber am liebsten in Kombination mit dem großen Hollywood-Glamour sah. Dafür wurde er seiner Zeit heftig kritisiert, denn man warf ihm vor, Kunst und Kommerz auf diese Weise rücksichtslos gleichzusetzen. Warhol hingegen hatte ein perfektes Mittel der Provokation gefunden. Provozieren, das mochte er auch.