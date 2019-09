Auch all denjenigen, die am Wochenende unterwegs waren, aber schon am zweiten Tag der Woche wieder nervös werden, Angst haben etwas zu verpassen und einen starken Drang verspüren feiern zu gehen, spielt der Dienstag in die Karten. Denn die Möglichkeit richtig aufzudrehen und bis früh in die Morgenstunden zu lauten Beats zu tanzen, ist real. Auch wenn dienstags weniger los ist – ein paar Hundert Leute, die irgendwo die Nacht zum Tag machen, finden sich immer. Wer wirklich will, kann in Berlin und mittlerweile auch anderen Städten an sieben Tagen in der Woche feiern gehen, sich von einer After Hour zur nächsten hangeln.