Wieso Atomic Blonde beweist, dass wir keinen weiblichen James Bond brauchen

Das erste Ma, an dem wir Broughton sehen, liegt sie mit ihrem in blauen Flecken bedecktem Körper in einer Badewanne, die mit Eiswürfeln gefüllt ist. Sie klimmt aus den kalten Tiefen empor, steigt auf den Marmorboden, lässt einige Eiswürfel in ein Glass fallen und schenkt sich selbst einen Wodka On The Rocks ein. Später im Film werden wir sehen, dass ihre blauen Flecken von einer der brutalsten Kampszenen in der Filmgeschichte stammen. Das ist keine Frau, die gerettet werden muss. Das ist keine Frau, die sich an einen Mann hängt, egal wie schnuckelig James McAvoy als Punk-Rock-Bandit auch sein mag. Tatsächlich ist ihr Schwarm eine Frau, die unfassbar coole Sofia Boutella, was an sich nicht monumental sein, aber eben auch kurz mal angemerkt sein sollte bei einem Mainstream-Film wie diesem.