Natürlich lenken Smartphones, Hightech-Fernseher und andere Gerätschaften uns von vielen, vielleicht wichtigeren Dingen, in der analogen Außenwelt ab. Aber mit Sicherheit wird das nicht der einzige Grund sein, warum man ab einem gewissen Alter keine Lust mehr auf Clubbing hat. Nahezu die Hälfte der Befragten gab zudem an, dass Partymachen schlicht nicht mehr ihr Ding sei. Zudem nannten sie Hürden wie „Der Kater am nächsten Tag“, „Sich in Schale werfen“ oder „schlechtes Wetter“, die ihre Entscheidung mit beeinflussen würden. Ein weiterer Grund, der einen vom regelmäßigen Clubbing abhalte, ist offensichtlich auch der Partner. Häufig würde man einen gemeinsamen Abend zu zweit einer wilden Partynacht vorziehen. Das gaben zumindest weitere 70 Prozent der Teilnehmer an.