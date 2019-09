Dieses Eis am Stiel sieht verdammt lecker aus, essen solltet ihr es trotzdem nicht

Es ist nicht alles Gold, was glänzt: So oder ähnlich verhält es sich auch mit diesen Eis am Stiel-Spezialitäten, bei deren Anblick einem prompt das Wasser im Mund zusammenläuft. Zumindest so lange, bis man realisiert, was dahinter steckt. Diese Kreationen stammen nämlich nicht aus irgendeinem hippen Berliner Eisladen, sondern sind das Ergebnis eines Design-Kunst-Projektes mehrerer Studenten mit Ansage.