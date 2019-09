6 wundervolle Fotos zeigen die wahre Bedeutung & Schönheit des Hamams

„Das ist für mich gerade so wichtig, denn ich bin eine arabische Frau und ich kann mich eben nicht überall zuhause fühlen“, sagt sie. „Meine Familie darf nicht mehr in die USA reisen und ich kann sicherlich nicht zurück in mein kriegszerbombtes Haus gehen. Für mich ist das Hamam ein Symbol für Zuhause, nach dem ich mich sehne - ein Ort, an dem ich mich wie ich fühle. Und wie ein Mensch.“