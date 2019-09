Es ist eine Frage der Zeit, bis diese Geschichte verfilmt wird: Während der Haftstrafe unterzog sich Bradley Manning, wie Chelsea früher hieß, einer Geschlechtsumwandlung. In den sieben Jahren hinter Gittern versuchte sie zweimal, sich das Leben zu nehmen, 2016 trat sie sogar in den Hungerstreik. Noch nie war ein Whistleblower oder eine Whisteblowerin zu so einer langen Haftstrafe verurteilt worden, noch nie gab es so viel Aktivismus und öffentliches Aufschreien, doch es sollte ein Exempel statuiert werden.