Ein Strafgericht in Lausanne nahm sich dem Präzedenzfall an und verurteilte ihn zu einer zwölfmonatigen Strafe, allerdings auf Bewährung. Auch in zweiter Instanz wurde das Urteil nun durch das Waadtländer Kantonsgericht ähnlich beurteilt. Des Weiteren entschied das Gericht, dass sich es sich bei diesem Fall nicht um eine Vergewaltigung handele, sondern lediglich um Schändung. Eine Schändung liegt in der Schweiz juristisch dann vor, wenn ein Täter sich an einer nicht widerstandsfähigen Person vergreift.