Die Brand 69 hat den coolsten Online-Shop (und niemand weiß, wer dahinter steckt)

Und trotzdem. Eine solche Geheimhaltung weckt natürliche Neugierde. Insbesondere in einer Zeit, in der Stardesigner den eigenen Namen breit streuen oder den alteingesessener Modehäuser aufpolieren. Aber 69 glaubt, dass die Ära des millionenschweren Stardesigners langsam zu Ende geht. Es sei überhaupt nicht zeitgemäß, nur am Image zu arbeiten und sehr viel Geld in eine Fashionshow zu stecken. Mag sein, Nicolas Ghesquière ist ein Star. Das hat er mit seinen Produkten geschafft. Aber bei anderen... da ist alles nur Image. Und das ist langweilig. Die Köpfe hinter 69 wollen am Produkt arbeiten. Dabei ist es bestimmt komfortabler, im Schatten zu bleiben.