Die Einhorn-Version des Body Scrub ist alles, was du für die Festivalsaison brauchst

Die Erinnerungen daran sind etwas beunruhigend: kitschig, zu diskokugelartig und, vor allem, das ganze Bad und die damit in Berührung kommende Kleidung verwüstend. Dank der australischen Brand Frank Body kann man jetzt aber ganz ohne diese Debakel schimmern. Neben dem Glow, den dir das Peeling unter der Dusche verleiht, schrubbt es dir auch alle abgestorbenen – nicht so feenhaften – Hautschüppchen ab und die glänzende Haut ist danach supersoft. Es färbt nicht ab, deine Haut ist danach babyzart und von Feenstaub überzogen. Je mehr man pro Duschgang von dem Scrub aufträgt, desto mehr schimmert man natürlich. Also für alle, die den Diskokugel-Look vermisst haben: Das ist damit auch möglich.