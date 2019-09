Diese Sailor Moon-Lippenstifte sind Nostalgie in Perfektion

Nach der Eyeshadow-Palette (schon da waren wir kurz vorm Ausrasten), hat die japanische Beautybrand Creer eine weitere Ode an Sailor Moon entwickelt. Eine in Lippenstiftform. Und die pflegenden Produkte sind besser, als wir uns jemals erträumt hätten. Warum? Es gibt gleich fünf verschiedene. Einen für jedes Mitglied der coolsten Squad des Manga-Universums: Sailor Venus (Gelb), Sailor Mercury (Blau), Sailor Moon (Pink), Sailor Mars (Rot) und Sailor Jupiter (Grün). Alle in einem zarten Rosaton – außer Sailor Mars, der ist knallrot.