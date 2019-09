Doch dieses Mal könnte es anders sein. Seit einigen Tagen kursiert in den Medien die Nachricht, dass das US-amerikanische Arbeitsministerium derzeit prüft, ob Google weibliche Mitarbeiter schlechter bezahlt als männliche. Gehaltsabrechnungen aus dem Jahre 2015 sollen mutmaßlich Diskrimierungen belegen. In einer Gerichtsanhörung hieß es seitens der Behörde, dass sich die Untersuchung auf „systematische Unterschiede in der Bezahlung von Männern und Frauen in der ganzen Arbeitnehmerschaft" beziehe und weiter „Wir wollen verstehen, was die Unterschiede verursacht"so Janette Wipper. Zunächst hat das Ministerium Einsicht in die entsprechenden Unterlagen früherer Gechäftjahre angefordert, um zu herauszufinden, ob Google sich an die sogenannten Ethikregeln des Staates halte.