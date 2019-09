Ryanair will dauerhaft kostenlose Flugtickets anbieten

Die Antwort des Firmenchefs darauf scheint simple: „ An den Extras. Etwa für Essen an Bord, bevorzugtes Einsteigen, einen speziellen Sitzplatz oder die Kofferaufgabe“. Schon jetzt verdiene die Gesellschaft 30 % ihrer Einnahmen über diese Posten und erziele dadurch enorme Gewinne. Ryanair-Chef Michael O’Leary hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Äußerungen über kostenlose Tickets, aber auch mit schlechten Arbeitsbedingungen für das Personals der Fluglinie für Aufsehen gesorgt. Der Vorwurf: Solch ein Geschäftsmodell ließe sich nur auf Kosten des Personals verwirklichen.