Ein alternatives Intro von SATC ist aufgetaucht – und es ist so deprimierend

Der Vorspann von Sex and the City ist ikonisch. Zwischen Jazz-Musik und dem emsigen, aber etwas grauen Trubel in New York, schlendert Carrie Bradshaw in einem pastellrosafarbenen Top mit weißem Tutu durch die Straßen. Entertainment Weekly hat jetzt aber ein alternatives, bisher unveröffentlichtes Intro entdeckt – und das unterscheidet sich nicht nur im Styling von dem Original, in dem die Kolumnistin hauptsächlich durchs Leben tanzen zu scheint.