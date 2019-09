Kurz verstehen: Wie der Brexit jetzt abläuft

Heute wird Theresa May offiziell den Brexit verkünden und bei der EU in Brüssel einreichen. Demnach wird sie Gebrauch von Artikel 50 machen, jenem Artikel im Vertrag von Lissabon, der den Ablauf regelt, sollte ein Land wünschen, aus der EU auszutreten. Genauer besagt dieser Paragraph, dass das ausscheidende Land zwei Jahre Zeit hat, neue Verträge und Konditionen mit der EU auszuhandeln – es sei denn, alle Länder einigen sich auf eine Verlängerung. Jedem Deal muss mit einer qualifizierten Mehrheit zugestimmt werden, d.h. also, dass 72% der vorhandenen 27 Mitgliedsstaaten müssen zustimmen. ( BBC