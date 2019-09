Warum Barbies Kopftuch nun die Angst vor dem Islam nehmen soll

Gisele tat sich also mit ihren Freundinnen Safaa Bokhari, Kristen Michaels und der Non-Profit-Organisation For Good zusammen und gründete ein Unternehmen, dass Kopftücher in die pinke Welt von Barbie bringen soll: Muslimische Frauen haben ihre Hijabs eingeschickt, um sie von den drei Frauen mit Aufklärunswille im Barbie-Format reproduzieren zu lassen.