Von der Mittelmeerküste, vorbei an Marseille, Málaga und Funchal in Portugal, sticht das Schiff in den Atlantik, um direkt Kurs auf die Karibik zu nehmen. St. Maarten, US Virgin Islands, Puerto Rico und Aruba sind nur einige Ziele, die hier auf der Bucket List stehen. Anschließend geht es durch den Panama Kanal auf schnellstem Wege an die Westküste Amerikas, um die kalifornischen Küstenstädte Los Angeles, San Francisco sowie Honolulu zu besuchen. Zu den weiteren Destinationen gehören Bora Bora, Auckland in Neuseeland sowie Sydney in Australien und viele mehr. Zum Programm gehören unter anderem auch 15 Exkursionen, die aus einem großen Angebot ausgewählt werden können – von Trips in Nationalparks bis zu Tauchgängen ist hier alles vertreten.