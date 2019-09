Nun ist reiner Urin ja nicht per se schädlich, sondern hat in bestimmten Mengen sogar heilende Wirkung. In Kombination mit gewissen Chemiekalien, die vor allem Verwendung in Schwimmbädern finden, kann Urin allerdings auch gesundheitsgefährdend sein und Augen- sowie Atemreizungen auslösen. Des Weiteren deutet ein extremer und beißender Chlor-Geruch auch auf einen hohen Uringehalt im Wasser hin.