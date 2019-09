Dove feiert wahre Schönheit mit neuer Kampagne von Mario Testino

Testino sagt über die Kampagne: „Schon lange erkenne ich mich in der Art und Weise, wie Dove es Frauen ermöglicht, ihre eigene Schönheit zu feiern, wieder. Ich habe dies schon immer mit meinen Bildern getan. Ein Fotograf hat die Wahl - er kann entweder Bilder aufnehmen und ihnen durch avantgardistische Techniken, die manchmal Schwächen in Frauen einfangen, seinen Anstrich verleihen oder er kann seine Bilder an die Frau vor dem Objektiv übergeben, indem er sie so abbildet, wie sie ist und ihr so ein Gefühl der Stärke vermittelt."