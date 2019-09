Was das bedeutet? Unzählige Eltern posten stolz ihre Kleinen – und zwar ohne die Privatsphären-Einstellungen anzupassen: Wer die 5-jährige Tochter dabei fotografiert, wie sie den Lippenstift der Mutter aufträgt oder den 3-jährigen Jungen in der Badewanne, der sollte das nicht mit der Welt in den sozialen Netzwerken teilen. Der Begriff Sharenting setzt sich aus Share und Parenting zusammen, bezieht sich also auf die postfreudigen Mama und Papas.