Teufelsaustreibung in Deutschland: So erschreckend ist der Exorzismusfall aus Frankfurt

Jetzt wurde eine 44 Jahre alte Koreanerin zu sechs Jahren verurteilt, weil ihre Teufelsaustreibung an einer Frau tödlich endete. In der Tatnacht habe das Opfer Selbstgespräche geführt und sich selbst geschlagen, daraufhin wollte ihr die Cousine den Dämon austreiben. Zusammen mit Familienangehörigen (unter anderem dem minderjährigen Sohn und der 19-jährigen Tochter des Opfers) folterte sie die Ernährungsberaterin im Hotel Intercontinental – nach zwei Stunden schmerzvollem Martyrium erstickte die Frau, weil ihr ein Handtuch und ein stoffbezogener Kleiderbügel in den Mund gesteckt wurde.