Meine These dazu passt auf ein Post-It: Warum nicht einfach weg damit? Wer weder Rosenduft noch Graunuancen mit Spitzenmaske wichtig findet, um seinen Partner zu feiern, sollte sich nicht gezwungen fühlen, am 14. Februar in eine der Kategorien passen zu müssen, weil man „das eben so macht“. Dazu gehört nicht nur, sich die Freiheit zu nehmen, selbstbewusst Nein zu sagen. Wer Rituale liebt, um dem Alltag den Mittelfinger zu zeigen, und die Beziehungsfeste feiern möchte, wie sie fallen, sei jedes Valentinstagsgeschenk gegönnt – solange das Gegenteil ebenfalls existieren darf.