Back to basics? Auch wenn wir das Handy nicht zuhause lassen, zieht es uns dennoch ins reale Erlebnis. Und wir akzeptieren Funklöcher und Kaffeehäuser ohne Wlan. Wir sehnen uns sogar so sehr danach. Raus aus der digitalen Blase, in der wir uns mittlerweile ohne Logout befinden. Es ist die Schnelllebigkeit, die Erreichbarkeit, die Globalisierung - alles was unser Leben so rasant und unecht gemacht hat, lockt uns jetzt in die Berge. Die Berge sind Gegenpol zu unseren wenig planbaren Lebensentwürfen zwischen 20 und 30. Wir haben Stress, schon in der Schule, in der Uni, später im Job und brauchen Erholung. Einen Ausgleich, bei dem das Handy nicht alle fünf Minuten klingelt. Und dann spielt die Erinnerung auch noch eine große Rolle: Wer sich daran erinnern kann, glückliche Momente mit den Eltern beim Ski-Fahren oder Wandern gehabt zu haben, den zieht es als Erwachsener auch hier her. Nostalgie funktioniert auch bei der Auswahl des Urlaubsortes. Landschafts-und Umweltpsychologen haben herausgefunden, dass wir uns nur dort entspannen, wo wir uns geborgen fühlen, sicher und beseelt. Aus diesem Grund zieht es Menschen, die im Flachland aufgewachsen sind, häufig ans Meer mit seiner scheinbar unendlichen Weite. Die, die wie ich in Süddeutschland oder eben im bergigen Land groß geworden sind, lieben vor allem die felsigen Höhen. In einer Untersuchung der Universität im niederländischen Leiden kam heraus, dass wir bei Erschöpfung nach der Natur suchen, dass wir draußen nach Antworten und Wegweisung suchen: Landschaften spiegeln unsere Bedürfnisse wider. Laut der Wissenschaftler suchen wir etwa am Meer nach neuen Abenteuern. Das Wasser symbolisiert durch die ständige Bewegung die Veränderung, nach der wir uns sehnen. Die Berge beruhigen uns in ihrer Beständigkeit. Ist das Leben aufregend und wir brauchen einen Moment der Entschleunigung, dann helfen die Felsen.