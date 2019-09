Eos hat einen neuen Look, der gerade bei der Fashion Week Premiere feierte

Der US-Lipbalm des Vertrauens ist in die Zauberkugel gestiegen und mit einer Portion Glitzer wieder herausgekommen. Neben der gewohnten Mischung aus Sheabutter, Jojobaöl und Vitamin E, die die Lippen mit Feuchtigkeit versorgt, hat der Balm jetzt auch optische Superkräfte. Die neue Kollektion bringt leichten Schimmer auf die Lippen und vereint damit Pflege und Lipgloss. Damit ist sie perfekt für alle, die sich den Rest der Make-up-Sammlung für unterwegs morgens vor der Arbeit fein säuberlich und organisiert auf der Kommode bereitstellen, dann merken, dass sie nur noch drei Minuten haben, um die nächste Bahn zu erwischen, aus der Tür stürmen – und wo war jetzt nochmal die Make-up-Tasche? Richtig, immer noch auf der Kommode. Die Neulinge aus dem Hause Eos kommen in den Farbnuancen Pearl und Sheer Pink. Ab Februar sind sie auch in Deutschland erhältlich, im Rahmen der Berlin Fashion Week gab es aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack: Bei der Show von Marina Hoermanseder, die bereits Lady GaGa, Rihanna und FKA twigs ausgestattet hat, war die schimmernde Eos-Variante in den Goodie-Bags zu finden. Sieht ganz so aus, als hätten wir hier zwei heiße Anwärter auf den Instagram-Kosmetikthron entdeckt...