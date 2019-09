Ashley Benson ist das perfekte Chamäleon der Haarfarben. In Braun erwachsen und elegant, wirkt sie in Blond klassisch und elegant. Die Mähne in Zuckerwattepink macht sie wiederum jung und endlos cool. Ganz egal, welcher Farbton als nächstes kommt, Benzo kann alles tragen. Der Pretty Little Liars-Star zeigte ihre Platin-Mähne am Wochenende auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: „Sunday vibes w hunny @chadwoodhair“ – Letzterer ist der verantwortliche Colorist. Doch was wir noch mehr lieben als die bloße Haarfarbe, ist der Kontrast der dunklen Brauen zum weißblonden Schopf . Denn die bringen ihre Haare und ihre blauen Augen erst so richtig zum Strahlen.