Pünktlich zum Start der Berliner Modewoche zaubert das Berlin Fashion Film Festival ein Special-Screening aus dem Hut. Im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz wird heute ab 20 Uhr nicht nur gezeigt, worauf man sich bei der diesjährigen Festivaledition freuen darf, auch eine legendäre US-Stilikone steht im Rampenlicht.IRIS, der Dokumentarfilm über die New Yorker Unternehmerin und Modeheldin, wird im Anschluss exklusiv gezeigt – und du kannst dabei sein! Drüben bei Instagram verlosen wir gerade 1x2 Tickets. Also nichts wie los und mit etwas Glück schön heute Abend für mindestens 80 Kinominuten in die knallbunte und inspirierende Welt der 95-Jährigen eintauchen. Wir drücken die Daumen!Die letzte Teilnahmemöglichkeit ist Dienstag, der 17. November 2016 um 16:30 Uhr. Der Gewinner wird von Refinery29 Germany über Instagram benachrichtigt und muss sich innerhalb von 5 Tagen mit seiner E-Mail-Adresse via persönlicher Nachricht melden. Die Teilnahme ist nur mit Wohnsitz in Deutschland und ab 18 Jahren möglich. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter von Refinery29 Germany dürfen nicht teilnehmen. Wichtig: Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook oder Instagram.