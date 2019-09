Ja, Intoleranzen sind hip. Sie gehören mittlerweile zum guten Ton der Beschwerden und verbinden die Menschen, deren Schnittmenge der Gräuel auf Gluten, Laktose oder Weizen ist. Auch im Supermarkt denkt man beim Blick auf die laktosefreie Milch und all' die Allergiker-Produkte schnell, dass mittlerweile jeder Zweite ein Problem mit irgendeinem Lebensmittel hat. Tatsächlich habe sich der Anteil der Intoleranten in den vergangenen drei Jahren verdoppelt, zumindest was Laktose angeht – das zeigt die Ernährungsstudie der Techniker Krankenkasse . Besonders gestiegen sei der Anteil bei den 18- bis 25-Jährigen. 2013 gab noch ein Prozent an, keinen Milchzucker zu vertragen. Bei der Befragung im vergangenen September waren es dann zwölf Prozent.